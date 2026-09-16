Irán acusa en Pekín a Estados Unidos e Israel de violar su soberanía

El general de brigada Mohammad Taghi Osanlou, responsable de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, intervino hoy en una sesión del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar.

El militar iraní afirmó que Oriente Medio atraviesa una situación marcada por la competencia geopolítica, la presencia de "potencias extrarregionales", las "guerras subsidiarias", los ciberataques y el debilitamiento de los mecanismos de confianza.

En su discurso, acusó a Washington y a Israel de eludir el Consejo de Seguridad de la ONU y de recurrir a una interpretación "ilegal" del concepto de defensa preventiva para atacar la soberanía y la integridad territorial de Irán.

Según Osanlou, esos ataques se produjeron "entre dos rondas de negociaciones" y muestran una "crisis sistemática" en la credibilidad de las normas internacionales.

El representante iraní sostuvo que la falta de una reacción política y jurídica adecuada ante las acciones de Estados Unidos e Israel erosiona el principio de igualdad soberana y empuja a los Estados a "reforzar sus doctrinas de disuasión" y sus capacidades propias de defensa.

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También se refirió al memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos, al afirmar que Teherán lo aceptó pese a su "desconfianza completa" hacia Washington y a petición de numerosos países, pero que después se produjeron violaciones del alto el fuego, bloqueo económico y presiones en torno al tránsito por el estrecho de Ormuz.

El militar defendió avanzar hacia una arquitectura de seguridad regional "inclusiva" y "no confrontativa" basada en la no agresión, el respeto a la soberanía, la gestión de crisis, la transparencia militar y la cooperación marítima, energética y de tránsito.

Osanlou sostuvo que la seguridad de la región no debe estar en manos de actores externos y agradeció a China y Rusia su apoyo a Irán en foros internacionales, al tiempo que afirmó que Teherán "no codicia" ningún país, pero no cederá ante ninguna agresión.

Osanlou tomó la palabra después del príncipe saudí Turki Al-Faisal, presidente del Centro de Investigación del Rey Faisal, quien había acusado a Irán de no haber logrado un acomodo con sus vecinos que le permita actuar como "un Estado normal" y de apoyar a actores como Hizbulá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

China, anfitriona del foro, mantiene lazos estrechos con Irán y este miércoles recibirá en Pekín al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, que previsiblemente mantendrá una reunión con su homólogo chino, Wang Yi.