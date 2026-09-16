La Cruz Roja advierte en Pekín de una "línea moral roja" ante las armas autónomas

Lauber intervino en una plenaria del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar, sobre los riesgos y desafíos para la seguridad en Asia-Pacífico, donde pidió "preservar el juicio humano" sobre el uso de la fuerza a medida que los sistemas de armas se vuelven cada vez más autónomos.

El representante del CICR recordó que el presidente de la organización y el secretario general de la ONU renovaron el mes pasado su llamamiento a establecer normas internacionales sobre los sistemas de armas autónomas, y defendió un "instrumento jurídicamente vinculante" con prohibiciones y restricciones claras.

Lauber alertó además de que la disponibilidad de drones de bajo coste está cambiando la forma en que se conducen las hostilidades y difuminando las líneas del frente, aunque recordó que cualquier arma debe emplearse de conformidad con el derecho internacional humanitario.

El responsable del CICR expresó también preocupación por la proliferación de conflictos armados, la creciente normalización de la guerra y el deterioro del respeto a las reglas que buscan limitar sus efectos sobre civiles, heridos y detenidos.

En ese sentido, citó conflictos como los de Gaza, Yemen, Líbano, Myanmar, Ucrania, Sudán, Afganistán o Siria, y sostuvo que el sufrimiento civil no debe asumirse como una consecuencia inevitable de la guerra.