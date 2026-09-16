La economía de Panamá crece 5,5% en el primer semestre apalancada en el Canal y comercio

El ritmo de crecimiento interanual hasta junio pasado es superior al 4,4 % registrado en el primer semestre de 2025 y deja muy atrás al 2,2 % del mismo lapso de 2024, en una aparente consolidación de la recuperación económica de Panamá, una economía dolarizada y dependiente del sector de los servicios que enfrenta dificultades para superar la crisis pospandemia.

Un comunicado que cita cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), un ente adscrito a la Contraloría General, detalló que el PIB creció un 6,4 % en el segundo trimestre de este año, por encima del 4,8 % del primer trimestre.

El resultado del segundo trimestre estuvo apalancado en el sector logístico, con el Canal de Panamá registrando un aumento del 13,6 % en los ingresos, el movimiento de contenedores un 4,1 % en el sistema portuario nacional. A ello se suma el Aeropuerto Internacional de Tocumen, un centro regional de conexiones, con un alza del 12,1 % en el movimiento de pasajeros.

En el informe del Inec, estas y otras actividades se aglutinan en el rubro de transporte, almacenamiento y correo, que registró un crecimiento en el primer semestre del 10,4 %, mientras que la categoría de comercio al mayor y minorista creció un 8,8 % en el período de enero a junio.

El buen ritmo del consumo interno entre abril y junio pasado se reflejó en un incremento del 11,6 % en el sector del comercio, impulsado por las ventas de alimentos, bebidas, autos y combustible; y el transporte de pasajeros, que creció un 12,9 % en el sistema MiBus, un 7,6 % en el Metro y un 3,7 % en los corredores viales del país, de acuerdo con la Contraloría.

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La Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente americano, reflejó un alza del 26,9 % en sus reexportaciones, de acuerdo con los datos oficiales.

El sector de la construcción creció un 4,5 % en el primer semestre; el hotelero y de restaurantes un 4,1 %; la explotación de minas y canteras un 3,9 %; la industria manufacturera un 3,6 % y la agricultura y pesca un 2,9 %.

La economía de Panamá, un país con grado de inversión BBB- y Baa3- por las calificadoras S & P y Moody's, respectivamente, creció un 4,4 % en 2025 y se prevé que este año lo haga en torno al 4 % y 5 %, de acuerdo con los organismos internacionales.