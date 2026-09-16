La OMS teme un aumento de las epidemias en Yemen ante el recrudecimiento del conflicto

La amenaza es especialmente grave en las comunidades desplazadas, señaló en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, poco después de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) elevara a más de 104.000 el número de personas que han huido de sus hogares por la actual ofensiva hutí.

"Casi 20 millones de personas en Yemen necesitan asistencia sanitaria, y los ataques contra centros sanitarios, la escasez de suministros y combustible y las interrupciones de servicios están llevando al sistema cada vez más cerca del colapso", advirtió el jefe de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tedros pidió que los trabajadores sanitarios sean protegidos de los ataques, igual que los canales para llevar ayuda a las comunidades necesitadas, en un momento en el que ese acceso continúa gravemente restringido.

La cifra de desplazados por el conflicto en las últimas semanas incluye más de 2.700 personas que han cruzado el mar Rojo hasta Yibuti, según la OIM.

La gobernación (provincia) yemení de Taiz, en la costa suroccidental, es la zona más afectada por la nueva oleada de desplazamiento, con más de 63.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares.