La ONU expresa su preocupación por la ejecución de 30 personas en el este de Libia

La UNSMIL dijo en un comunicado publicado en redes sociales que la reanudación de la aplicación de la pena de muerte suscita "auténticas preocupaciones" en materia de derechos humanos, en un momento en el que se pone de relieve la enorme importancia de reforzar la confianza de la población libia en las instituciones del Estado, el Estado de derecho y la reconciliación nacional.

La misión señaló que ha mantenido "intensos contactos" con las autoridades para que "suspendan" la ejecución de las sentencias de muerte y sometan los casos a una "revisión minuciosa y creíble, de conformidad con los compromisos de Libia en materia de derechos humanos en virtud de la legislación nacional e internacional".

A su vez, apuntó que "lamenta" que las ejecuciones hayan continuado "a pesar de estos esfuerzos".

La instancia reiteró su disposición a estar en contacto con las autoridades libias con el fin de "garantizar el pleno respeto de las normas del juicio justo y las garantías procesales, reconociendo al mismo tiempo los derechos de las víctimas y sus familias".

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste, bajo el liderazgo del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, condenó el viernes "enérgicamente" la aplicación de la pena de muerte en el este del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, consideró que "la presencia continuada de centros de detención y procedimientos judiciales al margen del marco de la autoridad nacional unificada" crea un ambiente de "violaciones recurrentes" del derecho.

El GUN lamentó la "falta de seguridad de los procedimientos judiciales y de garantías jurídicas" para los presos condenados a muerte y subrayó que la aplicación de la ley y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo deben llevarse a cabo "en el marco de la competencia del poder judicial".

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) informó de que "al menos 50 hombres" condenados a muerte en el este de Libia corren un riesgo "inminente" de ser ejecutados por las fuerzas de Haftar.

Desde el 23 de agosto, según sus cálculos, se han llevado a cabo ejecuciones "arbitrarias" de al menos "30 personas" tras juicios "secretistas" marcados por la "tortura" y "gravemente injustos" que se celebraron ante "tribunales militares".

AI subrayó que algunos de los ejecutados fueron condenadas por "asesinatos y delitos" relacionados con el terrorismo en el marco del "conflicto armado entre las fuerzas de Haftar y grupos armados opositores entre 2014 y 2018".

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por Haftar.