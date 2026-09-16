Las claves del presupuesto que Milei envió al Congreso: crecimiento, inflación y superávit

El Gobierno proyecta que el producto interno bruto (PIB) argentino crecerá un 3 % en 2026 y un 4 % en 2027, después de que la economía se expandiera un 4,5 % en 2025, según las estimaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto.

La previsión de crecimiento constituye uno de los supuestos centrales a partir de los cuales se calculan los recursos tributarios y, por tanto, la disponibilidad de fondos para financiar el gasto público.

El programa oficial calcula una inflación interanual de 29 % para diciembre de 2026 y de 18 % para diciembre de 2027.

El Ministerio de Economía difundió una proyección de inflación promedio para 2027 de 21,1 %.

A partir de estas proyecciones de inflación, el Gobierno estima un aumento de los salarios del 25,4 % para 2027.

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El Presupuesto contempla un tipo de cambio nominal de 1.847,6 pesos por dólar para diciembre de 2027, frente a los 1.600 pesos previstos para el cierre de 2026.

Para el promedio del próximo año, la proyección oficial ubica el dólar en 1.728 pesos, un valor utilizado como referencia para las estimaciones presupuestarias y que, según explicó el Ministerio de Economía al presentar las cifras, surge de actualizar el valor de la divisa en función de la inflación proyectada.

El Gobierno calcula que las exportaciones de bienes pasarán de 124.801 millones de dólares en 2026 a 133.984 millones en 2027, mientras que las importaciones subirán de 107.850 millones a 118.424 millones de dólares.

La diferencia entre ambos flujos dejaría un superávit comercial de bienes de 15.560 millones de dólares el próximo año, por debajo de los 16.951 millones previstos para 2026.

En paralelo, el Gobierno proyecta un superávit superior a los 15.000 millones de dólares en el intercambio de bienes y servicios durante 2027.

El proyecto prevé un resultado primario positivo equivalente al 1,3 % del PIB tanto en 2026 como en 2027, mientras que el resultado financiero, que incorpora el pago de intereses de la deuda, alcanzaría el 0,2 % del PIB en ambos ejercicios.

Según la última revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se esperaba un saldo primario de al menos 1,4 % del PIB para 2027.

En términos nominales, el resultado financiero superavitario del Sector Público Nacional previsto para 2027 asciende a 3,3 billones de pesos (unos 2.156 millones de dólares), mientras que el Presupuesto General de la Administración Nacional fija gastos corrientes y de capital por 202,1 billones de pesos (unos 132.091 millones de dólares).

El proyecto establece además que la ejecución presupuestaria de 2027 deberá cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario.

La iniciativa, firmada por el presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, está este miércoles en manos del Congreso, donde comenzará ahora el debate sobre las previsiones económicas y las partidas de gasto para el próximo ejercicio.