Mahmud Abás pide a Liga Árabe ayuda económica urgente ante la crisis financiera de la ANP

Según un comunicado del organismo panárabe, Abás hizo esta petición durante una reunión que mantuvo con el secretario general de la Liga, Nabil Fahmy, en la sede de la organización, en El Cairo, tras un encuentro con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, para abordar la situación en los territorios palestinos.

El Presidente de la ANP abordó con Fahmy "la difícil situación económica que atraviesa el Estado de Palestina como consecuencia de la continua retención por parte de Israel de más de 6.000 millones de dólares de ingresos fiscales palestinos, además de sus medidas destinadas a socavar las instituciones de la ANP", dijo la nota.

La crisis financiera de la ANP se ha ido agudizando en los últimos años debido a la congelación por parte de Israel de esos fondos, entre otros factores, como la restricción o cancelación de los permisos de trabajo para palestinos que trabajan en territorio israelí.

Abás "hizo hincapié en la importancia de activar la red de seguridad financiera árabe en estas difíciles y excepcionales circunstancias, en apoyo de la firmeza de nuestro pueblo palestino", añadió la nota.

Esta red de seguridad financiera es una herramienta acordada hace catorce años por los líderes árabes para transferir de manera conjunta un fondo de 100 millones de dolares mensuales a las arcas de la ANP, como un medio amortiguador que se active de forma automática cada vez que Israel congela los impuestos con el fin de castigar o debilitar la autoridad palestina.

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Aunque la retórica de apoyo político de los Estados miembros de la Liga Árabe a la ANP es constante, la ayuda económica real ha sido desigual y decreciente en los últimos años, debido a la cambiante realidad geopolítica, incluida la guerra en la Franja de Gaza.

Países como Arabia Saudí y Argelia han sido históricamente los contribuyentes más constantes en la inyección de subvenciones directas al presupuesto de la ANP en momentos críticos, si bien el volumen total de esas transferencias directas ha ido cayendo de forma drástica en los últimos años en comparación con el pasado.

Mientras, países conocidos por su apoyo a los palestinos, como Catar, destinan su ayuda a proyectos humanitarios y de infraestructura.

Abás abordó, por otro lado, con Fahmy, y anteriormente con el mandatario egipcio, otros temas como la situación en los territorios palestinos y la coordinación sobre el futuro de la Franja de Gaza y la reconciliación interna palestina de cara a las elecciones palestinas, previstas para noviembre próximo.