Muere a los 77 años la novelista británico-estadounidense Bonnie Greer

Hutchins describió a Greer como una "aclamada dramaturga, autora, crítica y comentarista cultural y política" cuya "inteligencia, valentía y voz distintiva" dejaron una huella duradera en la vida cultural y pública británica.

"Para mí fue mi compañera, confidente e inspiración, y me siento profundamente privilegiado por haber compartido mi vida con ella", añadió Hutchins, quien destacó asimismo la "calidez, humor, generosidad y extraordinaria capacidad para unir a las personas" de su esposa.

Nacida en Chicago en 1948 Greer se trasladó al Reino Unido en 1986, obtuvo la nacionalidad en 1997 y desarrolló una destacada trayectoria en la literatura, el teatro y la crítica cultural.

Entre sus obras figuran la novela 'Hanging by Her Teeth' (1994), el ensayo musical 'Obama Music' (2009), la biografía del poeta y dramaturgo estadounidense Langston Hughes 'The Value of Contradiction' (2011) y la obra teatral 'Marilyn and Ella' (2008), sobre Marilyn Monroe y Ella Fitzgerald.

Greer fue habitual en programas de televisión como 'Newsnight Review' y 'Question Time' de la cadena pública BBC y ejerció como rectora de la Universidad de Kingston, en Londres.

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Fue además una voz destacada en el debate sobre el racismo y la representación de la población negra en el Reino Unido, especialmente tras el auge del movimiento Black Lives Matter en 2016.

Integrante de los consejos de instituciones como el Museo Británico y la Royal Opera House, la autora fue distinguida en 2010 con la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a las artes y en 2022 fue nombrada miembro de la Royal Society of Literature.