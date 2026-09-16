Muere a los 84 años el actor nigeriano Olu Jacobs, una de las leyendas de Nollywood

"Con gratitud a Dios por una vida bien vivida y luchada, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo y tío. El León de Lufodo", señaló la familia en un comunicado difundido en la red social Instagram.

Jacobs, cuyo nombre completo era Oludotun Baiyewu Jacobs, nació el 11 de julio de 1942 y desarrolló una carrera que abarcó teatro, televisión y cine tanto en Nigeria como en Reino Unido.

Se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres y comenzó su trayectoria profesional en Reino Unido, donde participó en producciones televisivas británicas y películas internacionales antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine nigeriano.

Entre sus trabajos internacionales figuran las películas 'The Dogs of War' (1980), de John Irving, o 'The Pirates' (1986), de Roman Polanski.

Jacobs se convirtió después en uno de los padres artísticos de Nollywood, nombre con el que se conoce popularmente a la industria cinematográfica de Nigeria, una de las más prolíficas del mundo.

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El exvicepresidente nigeriano Atiku Abubakar lamentó su muerte y afirmó que Nigeria ha perdido "mucho más que un gran actor".

"Hemos perdido una institución, un icono cultural y uno de los mejores embajadores de nuestro espíritu creativo", escribió Abubakar, vicepresidente del país entre 1999 y 2007.

"Mucho antes de que Nollywood se convirtiera en un fenómeno global, Olu Jacobs ya llevaba el nombre de Nigeria con distinción", añadió, al destacar que el actor ayudó a sentar "las bases sobre las que se levantaría toda una industria".

También el empresario y exsenador Ben Murray-Bruce lamentó la pérdida de "un tesoro cultural" y "una de las mejores voces" del cine africano.

"Sus interpretaciones nos recordaron que las historias nigerianas merecen una audiencia global y su dedicación ayudó a construir la industria que celebramos hoy", afirmó Murray-Bruce.

Durante su carrera, Jacobs logró numerosos reconocimientos, entre ellos el Africa Movie Academy Award al mejor actor protagonista en 2007 y varios premios honoríficos por el conjunto de su trayectoria.

En 2011, recibió además la distinción nacional de Miembro de la Orden de la República Federal de Nigeria por su contribución a las artes.

Junto a su esposa, la también actriz Joke Silva, impulsó el grupo Lufodo y la Lufodo Academy of Performing Arts, academia dedicada a la formación de nuevos profesionales de la interpretación.

La familia pidió a medios, blogueros y usuarios de redes sociales que respeten su privacidad durante el duelo.