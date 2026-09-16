Multan a un restaurante Michelin de Seúl por servir hormigas pero su gestora evita prisión

El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl impuso en la víspera una multa de 15 millones de wones (10.870 dólares) a la operadora y otra de 10 millones de wones (7.247 dólares) a la sociedad del restaurante Evett, por servir entre abril de 2021 y enero de 2025 hormigas secas importadas de Estados Unidos y Tailandia, informó la agencia de noticias local Newsis.

La fiscalía había pedido un año de prisión para la operadora y 20 millones de wones (15.000 dólares) de multa a la sociedad, dijo la agencia.

Evett fue fundado en 2019 por el chef australiano Joseph Lidgerwood, participante del popular programa de competición 'Culinary Class Wars', de Netflix, quien no fue acusado.

La condenada aparece identificada en los medios locales únicamente por su apellido, Kim.

Sin embargo, Ginny Kim figura en perfiles públicos como fundadora y directora ejecutiva de Evett y ABC Australia la identifica como esposa de Lidgerwood.

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Uno de los envases difundidos por el Ministerio de Seguridad de los Alimentos surcoreano describía el producto como "hormigas negras de uso culinario". Los insectos se servían sobre un sorbete inspirado en el 'sikhye', una bebida tradicional coreana de arroz, dentro de un menú degustación de 15 platos.

La Fiscalía calculó que el postre llegó a 12.274 clientes y que se utilizaron 49.096 hormigas, mientras la defensa alegó que las hormigas eran opcionales y que solo alrededor del 60 % de los comensales las aceptaba.

El tribunal consideró que la cantidad realmente empleada fue probablemente menor, sin especificar la cantidad exacta, dijo Newsis.

Corea del Sur autoriza diez especies de insectos para consumo humano, incluidas pupas de gusano de seda, un popular aperitivo callejero en el país, según el Ministerio de Seguridad de los Alimentos, pero las hormigas no figuran entre ellas.

El restaurante Evett no obtuvo previamente el permiso del Ministerio para servir una especie que no figure en la lista.

El juez señaló además que en los insectos se detectaron metales pesados por encima de los niveles permitidos. Los acusados admitieron los hechos, pero alegaron que las hormigas se consumen en otros países y que no habían comprendido suficientemente la prohibición surcoreana, según la agencia local de noticias Yonhap.