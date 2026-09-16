Obama anuncia la muerte de su perra Sunny, la mascota que acompañó 13 años a la familia

"Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió en su cuenta de X, donde añadió una imagen de la mascota, una perra de agua portuguesa.

"Adquirimos a Sunny al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato", recordó Obama.

El expresidente también contó en el mensaje lo importante que fue para su familia y que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta": "Adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo", añadió.

"También tuvimos problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera", relató.

En el texto, un homenaje a la mascota que pasó más de una década con la familia, Obama aseguró que "era prácticamente perfecta", "siempre leal, siempre dulce, siempre lista para la aventura, aún fogosa y hermosa hasta el último día de su vida".

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"La echaremos muchísimo de menos e imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien", concluyó.