ONG pide a los partidos medidas anticorrupción en Marruecos antes de las elecciones

En un comunicado difundido este miércoles, TM dirigió tres preguntas a las formaciones políticas con el objetivo de "transformar la lucha contra la corrupción de un discurso general en compromisos y reformas claras, medibles y sujetas a rendición de cuentas", en pleno arranque de la campaña electoral.

La ONG reiteró su oposición a las modificaciones introducidas por la ley que reforma el Procedimiento Penal, en vigor desde diciembre pasado, que supedita la acción de la Fiscalía y las denuncias de la sociedad civil a la remisión o petición de determinadas autoridades de control.

La organización calificó esta medida de "restricción inconstitucional" que puede impedir que muchos casos de corrupción lleguen a los tribunales.

Asimismo, criticó el nuevo texto por imponer nuevas limitaciones a las asociaciones para personarse como parte civil en procesos por corrupción, al exigir una autorización previa de la administración encargada de la Justicia.

En materia de enriquecimiento ilícito, la ONG lamentó que el Gobierno retirara el proyecto de Código Penal que incluía disposiciones para castigar esta conducta como delito autónomo, un paso que consideró un "retroceso" y un "indicador negativo" de la voluntad política anticorrupción.

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TM reclamó un marco normativo "unificado" y "completo" que defina los supuestos, las obligaciones de declaración, las incompatibilidades, los mecanismos de control y las sanciones en materia de conflictos de intereses.

Marruecos celebrará el próximo días 23 unas elecciones legislativas para renovar el Parlamento (395 escaños) y el Gobierno, ahora encabezado por una coalición integrada por un partido conservador, otro liberal y un tercero nacionalista.