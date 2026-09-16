ONU: La epidemia de ébola en RDC es aún "masiva y letal" pese al avance en varias zonas

"Sigue tratándose de una epidemia masiva y mortal. Se observan avances en algunas zonas, pero en otras el número de casos continúa aumentando", subrayó el coordinador especial para el ébola de la OCHA, Julien Harneis, en un comunicado.

Harneis, que este miércoles viajará a Bunia, capital de la provincia nororiental de Ituri (epicentro del brote), subrayó que es demasiado pronto para afirmar que se ha superado el punto álgido de la epidemia, como aseguraron esta semana las autoridades congoleñas, que situaron ese máximo en la tercera semana de agosto pasado.

Aunque existe una "respuesta integrada", el coordinador incidió en la necesidad de "intensificar las acciones en las áreas donde hay nueva transmisión y necesitamos una solidaridad internacional mucho mayor".

Para ilustrar la magnitud del brote, Harneis señaló que hay casos en Ituri y en la provincia de Ubangi de Sur (noroeste), en el extremo opuesto del país, y "esa distancia equivale aproximadamente a la que hay entre Ginebra y Dublín".

"El área donde se registran casos o transmisión abarca dos husos horarios, se tarda dos horas y media en volar de un extremo a otro de la zona afectada por la epidemia", enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es un entorno extremadamente diverso y heterogéneo, y resulta increíblemente difícil operar en él", precisó Harnei, pues "en muchas zonas las carreteras están en pésimo estado" y "el acceso mediante avionetas también es complicado en muchos lugares".

El brote cumplió este martes cuatro meses desde que se declaró oficialmente el pasado 15 de mayo en el este de la RDC.

La epidemia ha causado, de momento, 3.510 fallecidos y 7.258 casos confirmados, según los últimos datos divulgados por el Gobierno congoleño.

El número de pacientes que consiguió superar la enfermedad asciende a 1.726, mientras que 905 están en situación de "aislamiento/hospitalización".

El brote afecta a 62 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri, Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este) y Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque sigue lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La cepa de Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.