Oposición de centroizquierda tiene asegurado triunfo en Suecia, según televisión pública

El bloque liderado por la socialdemócrata Magdalena Andersson ganaría los comicios con un 99,9 % de probabilidades, de acuerdo con SVT.

"La probabilidad de una vuelco en esta situación es tan baja que nos atrevemos a decir que la oposición tendrá más diputados en estas elecciones", afirmó este canal.

Contabilizados 6.607 de los 6.626 distritos totales, la oposición mantiene una ventaja mínima con el 49,4 % frente al 49 %, 175 escaños frente a 174, aunque durante todo el día la ventaja ha estado oscilando entre uno y tres mandatos.

La Autoridad Electoral de Suecia había iniciado ayer el recuento de los denominados "votos del miércoles", las papeletas del voto exterior y las anticipadas que llegaron con retraso, aunque ya había comunicado que esperaba que no finalizase hasta el jueves.

Las autoridades municipales de Gotemburgo, segunda ciudad en población en Suecia, ya han comunicado que no acabarán de contar las papeletas hasta mañana.

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El sistema electoral sueco se divide en 6.312 distritos, a los que se añaden otros 314, los "uppsamlingsdistrikt" (distritos de recolección), unas circunscripciones ficticias en las que se agrupan los "votos del miércoles".

"Esperamos una cantidad mayor de votos este año que en anteriores elecciones. No podemos saber la cifra de antemano, pero estimamos que se trata de unos 300.000. Eso implica que el recuento probablemente lleve mucho tiempo en muchos municipios y que no tengamos un resultado preliminar actualizado hasta el jueves", había informado la Autoridad Electoral.

En las anteriores elecciones legislativas de 2022, el miércoles siguiente a los comicios se contabilizaron algo más de 227.000 papeletas, que provocaron que el Partido Conservador ganase un escaño, aunque no se modificó el equilibrio entre bloques.

Los "votos del miércoles" no han tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final en Suecia, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.

De acuerdo con el resultado preliminar, el Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganó las comicios con el 28 %, 2,3 puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928.

El Partido Moderado (conservador) subió ocho décimas hasta el 19,9 % y recuperó la condición de primera fuerza del bloque de derecha, por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocede tres puntos hasta el 17,5 %.

El resultado definitivo no se espera hasta el próximo fin de semana.