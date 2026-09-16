Presidente paraguayo reivindica el trabajo coordinado para contrarrestar crimen organizado

En su cuenta de X Peña dijo haber recibido a la coordinadora adjunta de Seguridad Nacional, Control y Designación de Terroristas para la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, Mónica Ager Jacobsen, quien visita Paraguay, durante un encuentro al que asistieron su ministro del Interior, Enrique Riera, y el canciller, Rubén Ramírez.

"En la ocasión abordamos temas relativos al crimen organizado trasnacional en la región y coincidimos en la necesidad de un trabajo coordinado para contrarrestar el accionar de esos grupos criminales", indicó Peña.

El gobernante detalló que, durante el encuentro, también señalaron "que las operaciones de estos grupos trascienden fronteras", por lo que consideró "primordial un trabajo conjunto de los países porque las acciones aisladas son insuficientes".

La cita, en la que también participó el encargado de Negocios de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, fue parte de la agenda de Jacobsen en el país suramericano, a donde llegó para asistir ea la sexta reunión del Foro Contra el Terrorismo Transnacional, que se desarrollará entre miércoles y jueves en Asunción.

La funcionaria estadounidense se entrevistó este martes con el fiscal general, Emiliano Rolón, y con el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Aranda.

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Al dar cuenta de la reunión, el Ministerio Público informó en un comunicado que las autoridades "manifestaron su plena predisposición para concretar acuerdos de cooperación internacional orientados a la transferencia tecnológica y el combate al crimen organizado y al terrorismo".

También el crimen organizado trasnacional fue uno de los asuntos abordados durante la cita con el viceministro Aranda, según una nota de la Cancillería.

La relación entre Paraguay y Estados Unidos se ha fortalecido durante la Administración del presidente Donald Trump, que ha suscrito con el Gobierno de Peña, entre otros, un acuerdo de Tercer País Seguro, un memorando de entendimiento en materia migratoria y el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).