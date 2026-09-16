Putin llama a los rusos a votar en legislativas para contribuir a la victoria de Rusia

"La participación en las elecciones es nuestra contribución común a la victoria de Rusia. Esta será nuestra respuesta común a aquellos que quieren debilitar a Rusia, contener su desarrollo y privarnos de soberanía y del derecho a elegir de manera independiente nuestro destino", afirmó Putin en una alocución televisiva.

Putin, que encabeza por primera vez desde 2007 la campaña del partido del Kremlin, Rusia Unida, destacó que la votación coincidirá con la autodenominada como "operación militar especial" en Ucrania.

"Nuestra elección y voluntad demostrarán de nuevo que tras nuestros soldados hay millones de personas, que somos un pueblo unido por valores comunes, una memoria histórica, el amor a la patria y que nadie podrá ni dividirnos ni intimidarnos, minar nuestro Estado y nuestro sistema sociopolítico", apuntó.

El mandatario ruso se mostró convencido de que en los comicios ganarán aquellos candidatos "más decentes, competentes y patriotas de Rusia", entre los que hay veteranos de guerra.

Y también destacó que serán las primeras elecciones legislativas en las que participen los habitantes de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022.

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Putin subrayó que, pese a que el país está en guerra con su vecino, Rusia celebra la votación en el plazo establecido, que es precisamente una de las críticas que él suele dirigir al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, al que considera ilegítimo.

"Sabemos por qué lucha Rusia y cuál es el deber de cada uno de sus ciudadanos", insistió Putin, que fue reelegido en 2024 también en plena guerra.

Rusia Unida, que dispone de mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados desde hace diez años, intentará revalidar ese resultado el domingo, pese a que sólo cuenta un 33-37 % de intención de voto, según los sondeos oficiales, y un 25 %, según los independientes.

Al respecto, el líder del partido, Dmitri Medvédev, aseguró que Rusia Unida no quiere ganar a toda costa y "está interesada en una victoria limpia".

"Debemos garantizar la absoluta transparencia del proceso de votación y una irrefutable legitimidad de los resultados", aseguró, y añadió que "a día de hoy el pueblo ruso está unido en torno al presidente y varias ideas que comparte la gran mayoría de la sociedad".

Mientras el único partido pacifista, Yábloko, ha sido excluido de las papeletas electorales, la segunda fuerza política, los comunistas, denuncian que el voto electrónico es una herramienta de fraude oficialista.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció los intentos de injerencia de Occidente en las elecciones, aunque sus observadores no han sido invitados a supervisar la votación.

"Estamos presenciando una injerencia directa de Occidente, intentos de injerencia, en la expresión de la voluntad de nuestros ciudadanos", dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Agregó que esta situación es "particularmente grave" en el extranjero, donde Rusia abrirá más de 300 colegios electorales. "Pero dentro de Rusia también se están produciendo tales intentos", aseguró.

Lavrov insistió en que los países occidentales tratan de "agitar y desestabilizar" la situación en Rusia, pero no van a lograr sus objetivos.

Mientras, el grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak aseguró hoy en su sitio web haber jaqueado los servidores de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia a menos de dos días del comienzo de los comicios.

"Queremos que los ciudadanos rusos conozcan mejor cómo las autoridades pueden manipular las elecciones. La infraestructura de la CEC y sus contratistas (Rostelecom, Tsifrtech y otros involucrados en el desarrollo del sistema GAS 'Elecciones' 2.0) ha sido comprometida. Todo el material ya se ha compartido con periodistas", aseguraron los jáqueres.

Denunciaron que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco".

"Esta es la forma más fácil de robar votos. Pero ahora vemos desde dentro que celebrar elecciones y falsear los resultados deseados supone una gran presión para el sistema", indicaron.