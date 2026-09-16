Recuperan 10 cadáveres en las obras de dos hidroeléctricas tras las inundaciones en Nepal

El portavoz del Ejército nepaís, Rajaram Basnet, indicó a EFE que se recuperaron cuatro cuerpos y restos humanos en el Proyecto Hidroeléctrico Chilime. "La operación de búsqueda y rescate continúa las 24 horas del día", añadió.

Por otro lado, otros cinco cadáveres fueron rescatados en el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, con una capacidad de producción de 216 megavatios.

Druba Prasad Adhikari, jefe adjunto del distrito de Rasuwa, explicó a EFE que un equipo conjunto del Ejército nepalí y del propio proyecto hidroeléctrico recuperó los cuerpos durante las operaciones de búsqueda y rescate que siguen en marcha.

Según Basnet, las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y se espera que ofrezcan más detalles a medida que avancen los rastreos.

Las inundaciones del pasado 26 de agosto devastaron gran parte de Rasuwa, dejando cientos de muertos y miles de desaparecidos. Según los datos del Gobierno de Nepal, hasta el momento se han recuperado 1.399 cadáveres y hay 5.179 personas reportadas como desaparecidas a raíz del desastre.