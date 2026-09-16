Regiones de la UE temen que prioridades políticas europeas compitan por recursos limitados

Tüttö reaccionó así al discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado por Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde la mandataria comunitaria propuso la protección de los menores en redes sociales, el control de los modelos avanzados de inteligencia artificial (IA), una alianza con Canadá y planes para apoyar la competitividad en los Veintisiete, entre otras medidas.

"Hemos escuchado muchas prioridades en el discurso sobre el Estado de la Unión. Estas prioridades competirán entre sí. Todos pugnamos por unos recursos que son muy inferiores a la magnitud de nuestros problemas", dijo Tüttö durante su intervención en una conferencia sobre la Alianza de Regiones Europeas para la Seguridad Hídrica y la Adaptación al Cambio Climático, celebrada en Bolonia (Italia).

"Si observamos el presupuesto de la UE, los fondos que hoy se destinan a la resiliencia hídrica en el marco de la Política de Cohesión competirán con los asignados a la seguridad alimentaria, la seguridad fronteriza y la protección social", dijo la responsable del CDR en su intervención por videoconferencia.

Por ello, destacó la necesidad de que las regiones europeas "desarrollen realidades distintas y capacidades para competir por los recursos", así como de "crear proyectos innovadores y escalables a nivel europeo que permitan acceder al Fondo Europeo de Competitividad".