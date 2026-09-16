Ribera pide sistema de IA "tutelado y dirigido" que ponga "coto" a la acumulación de poder

Según la vicepresidenta ejecutiva, responsable también de Competencia, la voluntad de "orientar el desarrollo de la inteligencia artificial" ha sido uno de los puntos más destacados del discurso de Von der Leyen este miércoles sobre el Estado de la Unión.

"Europa quiere impulsar, trabajar, entender y orientar el desarrollo de la inteligencia artificial protegiendo a los más vulnerables en las redes digitales con el anuncio de esta regulación sobre seguridad de los niños 'online'", declaró Ribera en un breve encuentro con la prensa tras el debate.

La socialdemócrata española agregó que esa voluntad también se traduce en diseñar "un sistema de inteligencia artificial que sea tutelado, dirigido, pensado para el beneficio de las personas y poniendo coto a la inseguridad o la acumulación de poder que estamos viendo, con alertas preocupantes que salen de los propios desarrolladores".

Además, Ribera destacó el "recordatorio contundente" de Von der Leyen "sobre una Europa unida".

"Es la única manera de afrontar los retos que tenemos por delante, también en la acción exterior", resumió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ribera se refirió en particular a "los gazatíes y la paz en Oriente Medio" para ilustrar las dificultades de la Unión Europea para "configurar una voz única en la acción exterior (...) única basada en valores".

Esa visión incluye también forjar "alianzas con los países afines, convencidos de la importancia de defender la democracia y el orden liberal internacional basado en reglas".

En ese sentido, Ribera celebró la invitación para que Canadá se convierta en el primer "Estado miembro asociado" a la UE, como propuso Von der Leyen en el hemiciclo, en presencia del primer ministro canadiense, Marc Carney.

Como tercer eje, la vicepresidenta valoró que Von der Leyen se haya comprometido a mantener el rumbo de la UE en política climática.

"Es indispensable seguir trabajando para que la agenda verde sea una realidad en la economía y en la sociedad europea, y parte de nuestra reflexión sobre seguridad. No podemos volver a vivir un verano como este. Tenemos que activar todas las palancas", señaló.

En relación con los grandes fuegos forestales que cada año afectan a Europa, un problema al que también se refirió Von der Leyen, Ribera subrayó "la necesidad de coordinar nuestros esfuerzos para facilitar una respuesta mucho más eficaz a los incendios que desgraciadamente nos siguen asolando cada vez con más virulencia, ya no solamente en la Europa del Sur".