Sánchez elogia el mensaje de la UE al limitar el acceso de menores a las redes sociales

Sánchez se refirió en la red social X al anuncio hecho este miércoles por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de que la futura Ley de Infancia de la Unión Europea ('EU Kids Act') prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

"Cada edad tiene sus propias sensibilidades. Y, por tanto, cada una tendrá su propio nivel de protección", afirmó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, donde también detalló que de los 13 a los 15 años solo se permitirán "minicuentas" creadas y supervisadas por los padres, con funciones limitadas y restricciones de tiempo.

El jefe del Ejecutivo español recuerda que fueron España y Francia quienes hace un año propusieron establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales.

Subraya que muchos acogieron con incredulidad esa propuesta y que otros se opusieron, pero fue sumando partidarios y, finalmente, la Comisión ha puesto sobre la mesa una regulación comunitaria con límites de acceso y seguridad por diseño.

"El mensaje que le mandamos a los tecnoligarcas es claro: la infancia no se destruye con algoritmos ni intereses económicos. La infancia -apostilla- se protege con nuestras democracias".