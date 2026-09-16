Sectores políticos colombianos preocupados por críticas de EEUU a lucha antinarcóticos

La descertificación puede conllevar restricciones o recortes en la asistencia exterior de Washington, aunque el presidente Donald Trump aseguró que en el caso de Colombia se mantendrá, al considerarla "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos".

La decisión generó sin embargo preocupación entre sectores políticos, aunque también llamados a aprovechar las buenas relaciones entre Washington y el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para revertir la situación.

El presidente del Congreso colombiano, Honorio Henríquez, calificó de "compleja" la decisión, pero dijo sentir "un poco de tranquilidad" por las "buenas relaciones" entre los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

"Preocupa la descertificación, eso se veía venir, un país que tiene más de 300.000 hectáreas de coca, que no hay un combate o no había un combate frontal contra las estructuras criminales que han venido creciendo exponencialmente", afirmó en una declaración al canal del Congreso.

Desde el Partido Alianza Verde, el senador Mauricio Toro expresó su preocupación por los posibles efectos de la decisión sobre los recursos de cooperación estadounidense destinados a la lucha contra el narcotráfico.

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"Es preocupante, primero porque se pone en juego casi 380 millones de dólares de cooperación estadounidense para tecnología y lucha contra el narcotráfico", afirmó.

Toro advirtió además por el eventual regreso de las aspersiones con glifosato y otros herbicidas contra los cultivos ilícitos, pero pidió que la lucha contra el narcotráfico se adelante sin afectar la salud de las comunidades campesinas.

"Colombia tiene que seguir incautando cocaína, tiene que seguir dándole al cultivo ilícito, pero con responsabilidad", agregó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, destacó que Estados Unidos mantuvo la designación negativa, pero volvió a aplicar la excepción por "interés nacional", por lo que la asistencia estadounidense puede mantenerse.

Señaló asimismo que el principal cambio frente a 2025 está en el mensaje político de Washington, que atribuye la designación al desempeño del Gobierno anterior durante la mayor parte del periodo evaluado y reconoce un cambio de orientación con la llegada de De la Espriella.

La dirigente empresarial destacó que Washington dejó abierta la posibilidad de levantar la designación si Colombia demuestra durante el próximo año avances en la erradicación de coca y el desmantelamiento de las redes vinculadas al narcotráfico.