Shakira visita su 'ciudad' en Madrid a horas de su apertura: "Nunca ha estado tan feliz"

"Yo creo que nunca la he visto tan emocionada ni tan feliz. Se ha ido de aquí esta mañana mirando cada detalle, cada sitio y preocupándose de que esto vaya a sonar como nunca", afirmó Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante la visita de la prensa a las instalaciones.

Jugando con el realismo mágico con el que la estrella colombiana quiso ungir este espacio de 220.000 cuadrados dentro del recinto Iberdrola Music, se puede decir que Macondo Park es aún hoy una casa de los espíritus: las inmensas carpas se yerguen ya vestidas por fuera, pero sin tripas, a falta de unas horas que serán decisivas para dotarlas de contenido.

Sin lugar a dudas, el más apabullante de todos es el estadio que acogerá el "show". "Es mágico, la atmósfera es casi como un anfiteatro que tiene visibilidad en cada rincón", destacó Sagliocco.

Aproximadamente en el mismo lugar sobre el que cada año se ubica el escenario principal del festival Mad Cool, unos inmensos graderíos lo rodean en forma de arco, con una disposición que facilita la movilidad y que, como señala el presidente de Live Nation, remite a otra imagen familiar: "Parece Wimbledon, pero lo que vamos a vivir es una de las mejores experiencias de la música".

Desde el acceso habitual del Iberdrola Music, un colorido pórtico nuevo recibe al visitante con el nombre de la iniciativa cultural que arropará cada concierto: 'Es Latina'.

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Desde allí, el alfombrado del suelo, que es hoy una de las principales tareas de los operarios, se convierte en un arcoíris que se despliega en forma de lazos de diferente color, cada uno de los cuales conduce a alguna de las "activaciones" supervisadas por la propia Shakira como caminos de baldosas a Oz.

Muy cerca de la entrada, se emplaza La Sala, el lugar en el que actuarán artistas del espectro hispanoamericano como Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente o Lia Kali. No muy lejos, otro espacio dedicado a la moda y los 'looks' más icónicos de la artista.

Shakira insistió en que ha concebido esta residencia como una celebración de lo latino, pero aparte de ser un espacio de comunidad y encuentro, este Macondo Park es también un escaparate incesante de marcas que patrocinan cada uno de los espacios paralelos siguiendo el ejemplo que impuso otro referente latino de los festivales, Rock In Rio.

Mientras que Disney se hizo cargo de Macondito, la carpa para el disfrute de los más pequeños, con reclamos para el público infantil como su próxima película, 'Hechizo', Penguin Random House gestionará el espacio literario, con un vínculo directo a la figura de Gabriel García Márquez.

"Me consta que fueron muy amigos, que incluso han colaborado en el pasado y creo que la idea del Macondo Park representa un poquito ese espacio de libertad, de convivencia", dijo Sagliocco ante un club de lectura que propondrá libros como 'Cien años de soledad' o 'El amor en los tiempos del cólera', del autor colombiano, pero también 'Una niña buena' de Elísabet Benavent o 'Mujeres que corren con lobos', de Clarissa Pinkola Estés.

No muy lejos, en color naranja, se erige el Museo Shakira, un recorrido interactivo auspiciado por Amazon, con Alexa como guía y en el que los visitantes descubrirán a través de imágenes y objetos tres facetas de la estrella: el icono cultural, su impacto social y su dimensión filantrópica y, por último, la celebración latina.

Entre 54.000 y 55.000 personas visitarán estas instalaciones a partir del próximo viernes, 18 de septiembre, y durante once jornadas más los días 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Macondo Park abrirá sus puertas este fin de semana a partir de las 15:30 horas, aunque las activaciones arrancarán media hora más tarde y está previsto que concluyan poco después de la medianoche. En ese intervalo, concretamente entre las 20:30 horas y las 23:00 horas, Shakira dará su gran espectáculo.

Con casi todo vendido (solo quedan entradas sueltas), está prevista la visita de un 20 % aproximadamente de público fuera de las fronteras europeas (y dentro del continente, por ejemplo, se espera un 3 % de visitas desde Francia y un 2 % tanto de Alemania como de Francia).