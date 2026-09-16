Suecia convoca al embajador iraní y expulsa a un funcionario por sus actividades

"El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador de Irán y le ha informado de que se le pide a un funcionario de la embajada que deje el país a causa de actividades que no son compatibles con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", indica un comunicado.

La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, señaló a la agencia TT que la expulsión busca "proteger a nuestros ciudadanos y otros intereses suecos".

En declaraciones a ese mismo medio, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, acusó a Irán de haber impulsado durante un largo tiempo actividades que amenazan la seguridad de Suecia, dirigidas contra "la oposición y distintos intereses judíos e israelíes en nuestro país".

"Esto se ha llevado a cabo entre otras formas mediante el uso de redes criminales", apuntó Strömmer.