Tres muertos y un herido crítico en una lancha con 68 migrantes cerca de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria (España), 16 sep (EFE).- Tres personas fallecieron y una quedó en estado crítico en una lancha neumática con 68 ocupantes de origen subsahariano que ha sido rescatada por las autoridades españolas esta madrugada en aguas marroquíes, a 131 kilómetros de Lanzarote, una de las islas del archipiélago español de Canarias.

Según informó a EFE una portavoz de Salvamento Marítimo de España, parte de los ocupantes de la lancha cayeron al mar cuando las dos embarcaciones de rescate enviadas en su ayuda desde Lanzarote intentaban ponerlos a salvo en sus cubiertas, alrededor de las 04:30 horas (03:30 GMT).

Inicialmente Salvamento Marítimo había facilitado un recuento de ocupantes de 82 personas, tres de ellas fallecidas y una evacuada en helicóptero, que ya en el puerto de Arrecife ha rebajado a 68, incluyendo a las tres víctimas mortales.

Todos las personas que habían caído al agua fueron recuperadas. Las fuentes no precisaron si los tres fallecidos -dos hombres y una mujer- murieron en ese percance o habían perecido antes de la llegada de la ayuda.

Uno de los supervivientes fue evacuado en helicóptero en estado crítico durante el trayecto a tierra.

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Salvamento Marítimo explicó que la lancha neumática se encontraba en aguas bajo responsabilidad de rescate de Marruecos, país que pidió a España que asumiera la operación por falta de medios en ese momento.

Los supervivientes son 57 hombres y ocho mujeres. De momento, no hay más datos sobre las tres víctimas mortales.

Los ocupantes de la embarcación están recibiendo las primeras asistencias médicas en el puerto de Arrecife, a donde llegaron sobre las 09:40 hora local (08:40 GMT).

La ONG Caminando Fronteras asegura que la posición del rescate coincide con la de una de las alertas que había facilitado a las autoridades españolas: la salida de una neumática desde Tan Tan, en el sur de Marruecos. Sin embargo, matiza que según su información esa embarcación había partido con 82 personas.

Esta es la segunda gran tragedia que se reporta en lo que va de septiembre en la Ruta Canaria de la inmigración, considerada por Naciones Unidas como una de las más peligrosas del mundo.

El pasado día 3, Salvamento Marítimo rescató al sur de Gran Canaria a 44 personas que llevaban 26 días en el Atlántico, tras haber salido desde Gambia hacia las islas en una embarcación precaria conocida como cayuco.

Los rescatadores informaron de que había al menos cinco cadáveres en la embarcación que no pudieron recuperar por el mal estado del mar.

Sin embargo, la información facilitada por los supervivientes y sus familias indica que el saldo total de víctimas de esa travesía fue de 83 personas.