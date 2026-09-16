Un filme de Hur Jin-ho sobre un atentado en 1974 trae el pasado surcoreano a Toronto

La película, incluida en Gala Presentations, parte de un episodio real ocurrido el 15 de agosto de 1974, cuando un hombre japonés de origen coreano abrió fuego durante un discurso de Park en el Teatro Nacional de Seúl.

El presidente sobrevivió al ataque, pero su esposa, la primera dama Yuk Young-soo, murió a consecuencia de los disparos.

Hur utiliza ese acontecimiento histórico como punto de partida para una trama de ficción sobre las dudas que rodean la investigación y las dificultades a las que se enfrentan policías y periodistas que intentan cuestionar la versión oficial.

Yoo Hae-jin interpreta a Cheol-gu, un detective destinado a tareas de seguridad durante el acto y testigo del atentado que empieza a sospechar que la investigación no encaja con lo ocurrido.

Park Hae-il, conocido internacionalmente por 'Decision to Leave', encarna a Jae-hwan, responsable de la sección de sociedad de un periódico que intenta profundizar en el caso pese a las presiones.

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Lee Min-ho, protagonista de la serie 'Pachinko', completa el trío principal como Young-il, un joven reportero que presencia el ataque y se implica en la investigación.

El trasfondo político resulta clave en una película ambientada durante el régimen autoritario de Park Chung-hee, que llegó al poder tras el golpe militar de 1961 y presidió el país desde 1963 hasta su muerte en 1979, un periodo marcado por el fuerte desarrollo económico del país pero también por la represión política, las limitaciones a las libertades civiles y la censura de la prensa.

Con diálogos en coreano y japonés, 'The Assassin(s)' supone una nueva incursión de Hur en el cine histórico y político.

El director de 'Christmas in August' y 'A Normal Family' regresa además al TIFF, donde ya presentó en 2012 'Dangerous Liaisons' y en 2023 'A Normal Family'.

'The Assassin(s)' forma parte de una destacada representación del cine surcoreano en esta 51 edición del TIFF, que ha seleccionado seis producciones del país, desde realizadores consagrados hasta nuevas voces.

Entre ellas figura 'Possible Love', el regreso de Lee Chang-dong después de 'Burning', incluida en Special Presentations tras su paso por Venecia, así como 'Paradise Lost', de Yeon Sang-ho, que llegó a Toronto como estreno mundial.

La selección también incluye 'The World Before', de Yoon Dan-bi, en la competitiva sección Platform, además de 'Hope', de Na Hong-jin, y 'Long Long Night', de Kyu Bock Youm.