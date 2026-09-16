Un muerto en un ataque ruso con dron contra la ciudad ucraniana de Odesa

"Varios talleres y automóviles resultaron dañados a consecuencia del ataque", escribió en su cuenta de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital Odesa, Oleg Kiper.

Kiper explicó que la ciudad fue atacada a plena luz del día con drones a reacción.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Serguí Lisak, también confirmó la muerte de la víctima en el ataque.

Rusia ataca ahora Ucrania con un número menor de drones de lo que era habitual, pero utiliza aparatos no tripulados con motor a reacción más difíciles de interceptar por la velocidad que alcanzan y ha extendido a prácticamente toda la jornada unos ataques que antes solían limitarse a la noche y la madrugada.