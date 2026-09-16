Una encuesta indica la estabilidad del voto de la ultraderechista alemana AfD

Según la encuesta, el 62 % de las personas que dicen que votarán por AfD están absolutamente seguros de hacerlo.

El partido ultraderechista es el que logra el porcentaje más alto cuando los encuestados eran preguntados sobre la seguridad de su decisión electoral.

Siguen a los votantes de AfD, los electores de Los Verdes (44 %), de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 43 %), el partido del canciller Friedrich Merz; La Izquierda (39 %), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 38 %), la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, con el 31%), y el Partido Liberal (FDP, 27%).

Desde su llegada a la jefatura de la CDU, en 2022, Merz ha procurado recuperar el perfil conservador del partido y desde su entrada en la Cancillería Federal, el año pasado, ha introducido restricciones a la migración sin que por ello haya atraído a votantes de AfD.

Según la encuesta de Ipsos, sólo un 13 % de los votantes de AfD podrían imaginarse votar por la CDU, por lo que el objetivo que se impuso Merz de reducir a la mitad la formación ultraderechista se presenta, por el momento, prácticamente inalcanzable.

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La BSW, partido que tiene su origen en la extrema izquierda, y el FDP tienen posibilidades ligeramente mejores de captar parte del caudal de la AfD.

Un 19 % de los votantes de AfD se pueden imaginar votando a la BSW y un 15 % a los liberales.

La AfD, que quedó cerca de la mayoría absoluta en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt del 6 de septiembre y que espera buenos resultados en los comicios de este domingo en Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, surgió como un partido que se oponía a los programas de rescate del euro.

Más tarde, asumió el rechazo a la inmigración como su principal baza electoral, a la que ha agregado el rechazo al apoyo militar a Ucrania.

La BSW coincide con la AfD en su rechazo al apoyo a Ucrania y además ambos partidos procuran presentarse como defensores de los intereses del este de Alemania frente a las élites políticas germano occidentales.