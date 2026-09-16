Uruguay calcula el impacto económico del conflicto que provocó desvíos de escalas navieras

"Los conflictos que paralizan una terminal portuaria impactan negativamente, muchas veces en la previsibilidad o en la confiabilidad que tienen las navieras", dijo el presidente de la ANP, Pablo Genta, en el marco de su participación de un desayuno de consulta de la Asociación de Dirigentes de Marketing.

Genta dijo que los conflictos pueden provocar que las empresas no arriben a la terminal como se tenía previsto o que incluso retiren el servicio. Aseguró que esto último no ocurrió, pero que "sí hubo algunos salteos de escala".

Sin entrar en detalles, Genta aseguró que se está realizando una "cuantificación de los perjuicios económicos", pero aclaró que "por las características de la actividad portuaria" no es posible conocer "todos los costos de la cadena".

El conflicto tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

El viernes, el Gobierno de Yamandú Orsi resolvió obligar a que en la terminal haya determinados servicios mínimos que garanticen su funcionamiento, pese a que la empresa había solicitado que se decretara la esencialidad, una medida que no permitiría que los trabajadores puedan parar.

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"Dada la situación, de que no se podía trabajar normalmente y había sectores u otros usuarios de la producción nacional perjudicados, la solución que se encontró es un equilibrio entre el ejercicio de un derecho y el de otro derecho de quienes tienen que utilizar el puerto", dijo Genta a la prensa y aseguró que la ANP quiere "promover acuerdos y eventualmente ajustes normativos para asegurar la continuidad de los servicios portuarios aún cuando se aplican medidas gremiales".

Según Genta, la ANP registró en 2025 una mejora del 32 % respecto del año anterior y los números a julio de este año también "muestran crecimiento en comparación con el mismo período de 2025".