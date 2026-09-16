Von der Leyen dice que reactivar la economía europea es "la prioridad número uno"

"Deben tomarse decisiones fiscales claras para garantizar la sostenibilidad fiscal mientras se protegen las inversiones. Así que reactivar la economía de Europa es nuestra prioridad número uno", señaló durante su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La alemana subrayó que el bloque todavía "fragmenta" su capital, redes y poder adquisitivo a pesar de contar con un "mercado enorme", una industria y servicios "de clase mundial", una gran cantidad de ahorros y "una de las divisas líder en el mundo".

"En la economía de hoy, la velocidad es esencial", expresó, para después afirmar que la velocidad en la gestión "puede decidir dónde se realiza una inversión" en ámbitos como las redes eléctricas o la creación de empleos y anunciar posteriormente propuestas legislativas para acelerar la concesión de permisos.

"Tenemos que acelerar drásticamente en proyectos que sean de interés estratégico para Europa. Y también tenemos que reducir radicalmente la carga administrativa en lo que esté frenando a las empresas y a las pymes", defendió.

En esta línea, recordó las doce iniciativas legislativas de la Comisión Europea para simplificar la legislación comunitaria, pero instó a los Estados miembros para que hagan un ejercicio equivalente en sus marcos legales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras enfatizar la necesidad de reducir los precios energéticos y de acelerar el despliegue de energías renovables, así como de reequilibrar la relación comercial con China, Von der Leyen remarcó también la importancia de "crear las condiciones para que las empresas europeas atraigan inversiones y crecimiento".

Para ese objetivo, recordó, se está trabajando en la profundización de la unión del mercado de capitales, pero esto "lleva tiempo" y "las necesidades de las empresas son urgentes", por lo que avanzó un "nuevo paquete bancario centrado en la simplificación y en atajar la fragmentación".

"Sabemos que la demanda de capital está ahí, pero necesitamos una mayor capacidad y apetito de riesgo", apostilló.

En este contexto, también reclamó "nuevas fuentes de financiación" para el presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034, cuyas negociaciones llegan ahora a una fase clave para su acuerdo pero que todavía dividen profundamente a los Estados miembros.

"Nuestro presupuesto está orientado a nuestro futuro y cualquier presupuesto moderno necesita nuevos recursos propios", afirmó.