Von der Leyen lamenta la división de la UE sobre Oriente Medio, que "duele" a los europeos

"El profundo sufrimiento en Gaza y la violencia desenfrenada de los colonos en Cisjordania han afectado profundamente a los europeos. La decisión del Gobierno israelí de impulsar el proyecto ilegal de asentamiento es inaceptable", indicó Von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión en el Parlamento Europeo.

La política alemana recordó que Bruselas puso sobre la mesa ya el pasado año distintas iniciativas para actuar frente a la situación en Oriente Medio y responsabilizó a los Estados miembros de la falta de avances.

"Resulta doloroso para muchos europeos que los Estados miembros no hayan logrado reunir las mayorías necesarias para una respuesta unificada. Algunos Estados miembros han dado pasos adelante. Otros están considerando hacerlo. Cuando Europa está dividida, no puede cambiar el curso de los acontecimientos", señaló.

En ese contexto, añadió que "los próximos meses serán decisivos en la región".

Por otra parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario dijo que, pese a esos desafíos, "Europa lidera el apoyo a los palestinos" y ha proporcionado "más ayuda que nadie".

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Recordó, en particular, que a través del Grupo de Donantes para Palestina y la iniciativa "Equipo Gaza", se ha reunido a 65 delegaciones y que todos juntos se han comprometido a aportar "cerca de 1.000 millones de euros para reconstruir Gaza y apoyar a una Autoridad Palestina moderna".

Von der Leyen reiteró que "Europa respalda el derecho de Israel a la legítima defensa" y que "el pueblo palestino tiene el mismo derecho a vivir con seguridad y dignidad".

Y concluyó su reflexión sobre Oriente Medio diciendo que "el papel de Europa consiste en mantener viva la llama de la solución de dos Estados".