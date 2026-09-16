Vucic pone en duda que la condena a Thaci se mantenga tras los recursos en Kosovo

"Creo que este veredicto estará bajo cuestión. Sobre el mismo decidirá Pristina. Al final de todo este circo, todos saben cual será el veredicto final", dijo en un discurso televisado al país tras la condena dictada en La Haya por el Tribunal Especial para Kosovo (TEK).

Ese tribunal forma parte del sistema judicial kosovar, pero tiene su sede en La Haya y está integrado por jueces y fiscales internacionales, mientras que sus decisiones pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación, el Supremo y el Constitucional de Kosovo.

El TEK condenó a Thaci a 25 años de prisión por detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato contra supuestos adversarios del UCK, aunque lo absolvió de los cargos de crímenes de lesa humanidad. También impuso penas de entre 13 y 25 años a otros tres exlíderes guerrilleros.

La única relevancia del fallo, sostuvo Vucic, es que pone de manifiesto, aunque solo parcialmente, los crímenes cometidos contra serbios.

Mientras mostraba fotografías de cuerpos mutilados, Vucic reprochó al tribunal que numerosos crímenes quedaran fuera del proceso y que no calificara al UCK como organización criminal, sino que se limitara a juzgar la responsabilidad individual de sus dirigentes.

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"El tribunal no determinó la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque no querían destruir la credibilidad del UCK o llamado Ejército de Liberación de Kosovo", sostuvo el político nacionalista.

Vucic criticó también las reacciones internacionales y señaló que "nadie ha calificado en sus titulares a los albaneses condenados de monstruos, como sí ocurrió con Ratko Mladic", excomandante militar serbobosnio condenado por genocidio y enterrado este mes con honores militares en Belgrado.

"A nadie le interesan las víctimas serbias. Debemos luchar solos por conservar su memoria y para no permitir que tergiversen la verdad sobre los hechos históricos", concluyó.

Vucic fue ministro de Información entre 1998 y 2000 en el Gobierno del autoritario Slobodan Milosevic, durante la campaña de represión de las fuerzas yugoslavas contra la población albanokosovar que precedió a los bombardeos de la OTAN de 1999.