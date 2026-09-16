Wall Street abre mixto antes de conocer la decisión de la Fed sobre los tipos de interés

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía 133 puntos, hasta los 51.959; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,17 %, hasta 7.598 enteros y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,48 %, hasta 26.104 unidades.

Los inversores operaban con cautela a la espera de la que se prevé sea la primera subida del precio del dinero desde 2023 ante la persistente inflación en Estados Unidos y la subida del precio del petróleo motivada por las tensiones geopolíticas.

La tercera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) presidida por Kevin Warsh, a quien el presidente, Donald Trump, nominó para bajar los tipos, tendrá lugar en el marco de la última escalada de la guerra en Oriente Medio desatada en Yemen, que ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares.

A las 09.30 hora local (13.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaban un 2,07 %, respecto al cierre anterior, hasta los 103,64 dólares el barril.

En los últimos días, el aumento de las expectativas sobre el precio del dinero ha elevado el rendimiento de los bonos de deuda del Tesoro de EE.UU. a niveles no vistos desde 2007.

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Sin embargo, al inicio de la sesión bursátil, el rendimiento del título a 10 años perdía 2,5 puntos básicos, hasta el 4,971 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,27 %, hasta 4.387 dólares la onza, y la plata un 1,81 %, hasta 65,01 dólares.