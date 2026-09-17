A subasta 'Iris', de Monet, por 30 millones de euros, récord para una pintura en Francia

La venta de este cuadro, el de mayor tamaño del último decenio del artista aún en manos privadas, no será la única, pues también se subastarán el 22 de octubre otras 27 obras de arte "raramente mostradas al público, muchas de ellas presentadas por primera vez", según un comunicado de Sotheby’s.

Además de Monet, se venderán piezas de Gustave Moreau (1826-1898), Paul Cézanne (1839-1906), Gustave Courbet (1819-1877), Camille Claudel (1864-1943), Eugène Delacroix (1798-1863), Pierre Bonnard (1867-1947) o Chaïm Soutine (1893-1943), entre otros.

La valoración de la subasta, de la colección de Jeanne Schlumberger (1889-1983), supera los 40 millones de euros, al tener en cuenta el conjunto de obras de estos artistas impresionistas y modernos.

'Iris' fue pintado entre 1924 y 1925, durante los últimos años de vida del artista en Giverny, al norte de Francia. Se trata, además, de la única obra de tamaño considerable —160 centímetros de largo por 180 de alto— de la última época del pintor fuera de un espacio museístico. La obra nunca se ha expuesto al público y solo se conocía a través de una fotografía tomada en blanco y negro.

La pieza fue adquirida por la galerista Katia Granoff (1895–1989), con el apoyo del joyero Jean Schlumberger. Antes de su subasta el 22 de octubre viajará a Hong Kong y Nueva York, para volver después a París, donde se venderá durante la semana en que se celebra la feria de arte contemporáneo Art Basel.

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Esta no es la única pintura de Monet que se subastará, pues también se encuentra 'Saule pleureur' ('Sauce llorón'), estimada entre los 9 y los 12 millones de euros.

"Sus salidas al mercado revisten de una resonancia particular este año, que marca el centenario de la muerte de Monet, mientras los museos en Francia y a través del mundo le rinden homenaje", destaca la casa de subastas.

"En un estado de conservación extraordinario, sin forrar ni barnizar, 'Iris' y 'Sauce llorón' ofrecen una visión excepcional del último proyecto artístico de Monet", según la historiadora del impresionismo, directora del proyecto Nympheas y exdirectora científica del museo Marmottan-Monet Marianne Mathieu en la nota difundida por Sotheby’s.

Destacan también en la venta 'La ferme' ('La granja'), de Paul Cézanne, pintura realizada entre 1862 y 1864 y valorada entre 600.000 y 800.000 euros, y 'Rêve d’Orient' ('Sueño de Oriente'), de Gustave Moreau, realizada en 1881 y estimada en el mismo valor.

Además de pinturas, se subastarán esculturas como 'La Valse, petit modèle' ('El vals, modelo pequeño'), de Camille Claudel. La obra fue concebida en 1895 por la artista y fundida en 1905 por Eugène Blot. La pieza tiene una valoración de entre 400.000 y 600.000 euros y es "la obra más célebre y una de las más eróticas" de la autora francesa, según Sotheby’s.