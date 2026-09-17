Acaba la búsqueda de cuerpos del edificio derrumbado en Gaza, con un balance de 21 muertos

La Defensa Civil de Gaza indicó este miércoles por la tarde de que aún quedaban 10 personas desaparecidas, pero finalmente se las localizó y no se cree que haya ya ningún cuerpo entre los escombros del edificio, que estaba en estado de ruina y al borde del colapso.

En él vivían sin embargo alrededor de un centenar de desplazados, que tapaban los huecos de las ventanas con plásticos y cartones para guarecerse. Decenas de ellos lo abandonaron unas horas antes del derrumbe al desprenderse cascotes que hacían prever el fatal desenlace.

Eso hizo que el balance de víctimas fuera menor de lo esperado: 21 muertos -12 niños, 5 mujeres, 2 hombres y 2 personas mayores- y 14 heridos, dos de ellos en estado crítico, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tanto Sanidad como Defensa Civil confirmaron a EFE este jueves que los trabajos de búsqueda han finalizado, aunque en el lugar aún trabajan dos máquinas excavadoras para aplanar el terreno y colocar allí entre 90 y 100 tiendas de campaña para desplazados.

La inmensa mayoría de la población de la Franja de Gaza está desplazada después de que Israel dañara o destruyera el 80 % de su infraestructura. Algunos viven en tiendas de campaña y otros en edificios dañados como el que se derrumbó, cuyos habitantes ya recibieron hace seis meses un aviso de que podía colapsar pero decidieron quedarse ante la falta de alternativas.

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Según la Defensa Civil gazatí, en toda la Franja hay alrededor de 2.000 edificios que están al borde del colapso con desplazados viviendo dentro.