Acusan a cinco presuntos yihadistas del secuestro de 46 estudiantes y maestros en Nigeria

Los presuntos terroristas fueron identificados ante el Tribunal Superior Federal de Abuya como Mahmud Muhammad, Abubakar Abbas, Abdulrazak Umar, Yunusa Musa y Shamsu Sani, quienes se declararon no culpables.

El fiscal Rotimi Oyedepo solicitó, dada la naturaleza sensible del caso, medidas de protección para sus testigos, como "el uso de pantallas o máscaras, y que se les asignen nombres en forma de siglas", según informaron medios locales.

El abogado de los acusados, Bala Dakum, no formuló objeciones a la petición de la Fiscalía, pero pidió autorización para poder ver a los testigos durante el interrogatorio.

El juez Salim Ibrahim accedió a ambas solicitudes y llamó a declarar a la primera testigo de la Fiscalía, una de las docentes secuestradas por los terroristas de Ansaru durante el ataque a tres escuelas del Área de Gobierno Local de Oriire, en Oyo.

El 15 de mayo, hombres armados irrumpieron en nuestras escuelas, se llevaron a alumnos y docentes, nos internaron en el bosque y permanecimos allí durante 56 días, relató, al precisar que siete docentes y 39 alumnos fueron secuestrados.

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El pasado 11 de julio, el Ejército de Nigeria informó de la liberación de 44 estudiantes y maestros secuestrados el esos ataques, sin atribuir la autoría del secuestro a ningún grupo concreto.

Pero el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, culpó a "terroristas de Ansaru" en un mensaje publicado en la red social X, en el que se felicitó por el rescate de los alumnos y maestros "sanos y salvos".

"No se pagó rescate ni se hizo ninguna concesión", aseguró Tinubu, al agregar que Nigeria perseguirá "sin descanso" a quienes "buscan sembrar el miedo mediante el terror".

Los secuestradores habían exigido la liberación de sus dirigentes, recluidos en prisiones nigerianas, a cambio de los secuestrados, según medios locales.

Ansaru, una escisión del grupo yihadista Boko Haram vinculada a la red terrorista Al Qaeda, actúa principalmente en el noroeste y el norte-centro de Nigeria.

A esta inseguridad se suma la actividad de Boko Haram desde 2009 en el noreste y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también comete atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok (noreste), un hecho que causó conmoción mundial. Aunque muchas escaparon de sus captores, al menos 91 -según la ONU- siguen sin regresar a casa.