Al menos 25 heridos en ataques rusos a zonas residenciales de Kiev y Odesa

En la capital ucraniana, el alcalde, Vitali Klichkó, informó de daños en infraestructuras en cuatro distritos. Un total de 18 personas han resultado heridas en esos ataques.

Mientras tanto, los servicios de emergencias ucranianos han dado cuenta de daños en un edificio residencial de 19 plantas en Odesa, donde siete personas han sido heridas.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha atacado durante la madrugada Ucrania con un número indeterminado de misiles balísticos y antibuque y con 4 misiles de crucero.

Las fuerzas rusas también han lanzado durante la noche del miércoles al jueves 10 misiles Banderol y 157 drones, la mitad de ellos con motor a reacción.

Ucrania ha logrado interceptar 7 misiles Banderol y 124 de los drones, según el parte de la Fuerza Aérea, que informa de impactos de misiles y drones en 36 lugares distintos de Ucrania no especificados.