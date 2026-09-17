Al menos 48 muertos en el sur de Nigeria tras beber alcohol casero adulterado con metanol

El comisionado de Salud del estado de Ondo, Banji Ajaka, indicó en un comunicado que los casos se registraron en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, con un saldo estimado de 182 personas afectadas, según recogen medios locales.

“La causa de los fallecimientos está vinculada al consumo de metanol. Las muestras de orina de las víctimas apuntan a la presencia de esta sustancia”, añadió el comisionado.

Para frenar la propagación y prevenir nuevos fallecimientos, el ejecutivo regional activó un dispositivo multidisciplinar junto a la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia antidroga (NDLEA), los servicios de inteligencia (DSS) y la policía.

Por su parte, el portavoz de la policía del estado de Ondo, Abayomi Jimoh, confirmó en un comunicado la detención de 15 personas relacionadas la fabricación casera de esta sustancia.

El consumo de alcohol de producción artesanal es habitual en Nigeria —el país más poblado de África—, especialmente en entornos rurales debido a su bajo coste y a la falta de controles sanitarios estrictos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos de Nigeria mantiene una prohibición a nivel nacional sobre la comercialización de alcohol en bolsitas y envases de plástico de pequeño tamaño, al considerar que facilitan el acceso de estas bebidas a niños y jóvenes.