Banderas y Corberó estrenan en Toronto el dilema familiar de 'Up Against It'

Incluida en el programa Gala Presentations, la película, dirigida por la británica Trudie Styler, está encabezada por Banderas y la irlandesa Eva Birthistle, que interpretan a Álvaro y Saffron, una pareja divorciada desde hace años y cuya relación dista de ser cordial.

La vida de ambos vuelve a cruzarse cuando Rose, la hija adolescente que comparten, interpretada por Eden Hamilton, recibe un diagnóstico que obliga a toda la familia a enfrentarse a decisiones difíciles.

A partir de ahí, Styler combina el drama familiar con elementos de la comedia 'screwball' para explorar las tensiones entre una expareja, las segundas oportunidades y los límites a los que puede llegar una familia en circunstancias extremas.

Corberó interpreta a Lara, la actual pareja de Álvaro y violonchelista, en un reparto internacional en el que también figuran Forest Whitaker, Richard E. Grant y Arinzé Kene.

El guion es obra de Camille Griffin, directora de 'Silent Night', y Chloe King, mientras que la fotografía corre a cargo del veterano Dante Spinotti, candidato en dos ocasiones al Óscar.

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Styler, directora de 'Freak Show' (2017) y del documental 'Posso entrare? An Ode to Naples' (2023), explicó durante TIFF que llevaba años interesada en el proyecto y que una de las decisiones tomadas durante su desarrollo fue trasladar al Reino Unido una historia inicialmente concebida para Estados Unidos.

La cineasta, cuyas dos hermanas son enfermeras, también ha señalado que esa conexión familiar con el mundo sanitario influyó en su aproximación a las escenas ambientadas en el hospital.

Banderas ha contado además que durante una lectura del guion previa al rodaje atravesó un momento de inseguridad sobre su interpretación y que Styler le ayudó a encontrar el tono que buscaba para Álvaro.