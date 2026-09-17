Bolivia posesiona a secretario de seguridad y defensa para combatir "el narcoterrorismo"

En el acto, realizado en el Casa de Gobierno, Paz dijo que la puesta en marcha del Consejo "es oportuna" porque en Bolivia "hay narcoterrorismo" y hay que ser conscientes que parte de la victoria como nación "es la derrota del narcoterrorismo".

"Debemos avanzar en una ley de seguridad y defensa para actualizar el análisis estratégico de las amenazas que enfrenta Bolivia, (...) estudiar las adecuaciones normativas necesarias para responder con eficacia al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo", dijo el gobernante.

Señaló también que la misión del Consejo es "garantizar la supervivencia del Estado soberano, la inteligencia territorial, el orden constitucional, el desarrollo económico" y hacer frente a posibles amenazas, por lo que pidió a Rodrigo que trabaje "con profesionalismo".

Por su parte, el nuevo secretario afirmó que la seguridad y defensa del Estado ya no pueden ser abordados "únicamente desde una perspectiva militar".

Explicó que el escenario actual presenta riesgos y amenazas "de carácter multidimensional, capaces de afectar simultáneamente los ámbitos político, económico, social, tecnológico, cibernético, ambiental, energético y militar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El mejor asesoramiento es aquel que le permita al conductor del Estado disponer de información precisa para comprender los riesgos a tiempo”, dijo Mendizábal.

El Gobierno de Bolivia desplegó en las últimas horas grupos de militares y fuerzas especiales a regiones próximas a la frontera con Brasil, tras una ola de asesinatos que ocurrieron en la región oriental de Santa Cruz.

Asimismo, el Ejecutivo anunció una intervención en la región amazónica de Pando, fronteriza con Brasil, para combatir el supuesto despliegue de miembros de la banda de narcotraficantes Comando Vermelho.

El COSDEP, que depende del Ministerio de Defensa, es el máximo organismo superior de asesoramiento, consulta y planificación en materia de seguridad, defensa integral y desarrollo de Bolivia.

Fue creado en 1927 como el Consejo Supremo de Defensa Nacional (Cosdena), pero luego cambió a Cosdep.

Esta instancia está conformada por el presidente del Estado, ministros de al menos cinco carteras, el comandante de las Fuerzas Armadas y otras autoridades militares.