Bruselas responde a Trump que su asociación con Canadá "no va en contra de nadie"

"Como dejó claro ayer nuestra presidenta (Ursula von der Leyen), la propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no va en contra de nadie, sino a favor de nuestra fortaleza común", afirmó el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

El Ejecutivo comunitario salió así al paso de unas declaraciones de Trump en una rueda de prensa en Carolina del Norte en las que aseguró que la eventual integración de Canadá a la UE sería un "acto hostil", y que impondría "serios aranceles" para frenar a Europa.

"Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial", agregó Trump, quien cuestionó la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

El presidente de Estados Unidos hizo estos comentarios después de que Von der Leyen plantease el miércoles ante el Parlamento Europeo "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE.

Esa fórmula permitiría estrechar la cooperación entre ambas zonas en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

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La propuesta se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, que estaba presente en la Eurocámara en ese momento, aclarara el domingo que su Gobierno no busca que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino en impulsar una "alianza única" con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

El estatus de "miembro asociado" no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría negociar sus condiciones y contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses, una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.