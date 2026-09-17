Canadá "acoge con satisfacción" la ambición de convertirse en "miembro asociado" de la UE

"Canadá y la UE son fuertes por separado", dijo Carney, quien añadió que Ottawa y Bruselas "son más fuertes juntos" en su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), tras asistir en la víspera al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

En ese discurso, al que Carney asistió como invitado de honor -el primer líder de un país no miembro de la UE en hacerlo -, Von der Leyen abrió la puerta a que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión, un estatus inédito y que supondría estrechar la cooperación en diversos ámbitos.

Carney dio la bienvenida a esa propuesta y dijo que la mayor cooperación se definirá por ambas partes "aprovechando nuestras fortalezas comunes y basándonos en valores compartidos".

Definió a continuación su visión para esa nueva categoría de colaboración entre ambas partes, que iría más allá del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) sellado por Bruselas y Ottawa y aplicado de forma sólo provisional desde 2017.

El nuevo estatus, en su opinión, debería servir para "asegurar la autonomía estratégica" de ambas partes reforzando la cooperación en "minerales críticos, capacidad industrial de defensa, IA y computación, seguridad energética, espacio y pagos".

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Apostó, en este sentido, por "avanzar hacia un comercio digital fluido de bienes no agrícolas y una amplia gama de servicios", y por "profundizar nuestros vínculos entre pueblos, permitiendo que nuestros jóvenes vivan, trabajen y estudien donde quieran a ambos lados del Atlántico".

Carney se refirió en particular a la inclusión de Canadá en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus+ y a su participación en la próxima generación del programa de financiación científica Horizon, y ofreció las contribuciones "a gran escala" del país norteamericano al suministro de gas e hidrógeno de la UE, entre otras áreas con mayor potencial de cooperación.