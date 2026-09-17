Canciller chino destaca a Rubio la estabilidad de lazos China-EEUU antes de viaje de Xi

Wang sostuvo este jueves que las relaciones entre Pekín y Washington han seguido "en general" la senda definida por Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que ello "responde a las expectativas de la comunidad internacional", según un comunicado publicado anoche por la Cancillería china.

El jefe de la diplomacia china afirmó que la "diplomacia de jefes de Estado" actúa como "ancla" de la relación entre las dos mayores economías del mundo, y pidió reforzar la comunicación, gestionar las diferencias y respetar los "intereses fundamentales" de cada parte.

El comunicado chino no detalló lo dicho por Rubio durante la llamada.

La conversación se produce en la recta final de los preparativos para una eventual reunión entre Xi y Trump en Washington, aunque China no ha confirmado todavía oficialmente la visita del mandatario chino a Estados Unidos, prevista para el 24 de septiembre, según las autoridades estadounidenses.

Después de que Trump viajara a Pekín el pasado mayo, ambos Gobiernos presentaron la "estabilidad estratégica constructiva" como marco para contener la rivalidad y evitar que las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas deriven en una confrontación más amplia.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció esta semana que se reunirá este fin de semana con el viceprimer ministro chino He Lifeng para abordar asuntos económicos y comerciales antes de la eventual cumbre, mientras ambos países negocian una prórroga de la tregua comercial pactada en la ciudad surcoreana de Busan el año pasado.

Esa tregua alivió parte de la presión arancelaria mutua y suspendió algunas restricciones impuestas mutuamente, aunque la relación sigue marcada por fricciones en comercio, inteligencia artificial, semiconductores, tierras raras, Taiwán, ciberseguridad y sanciones estadounidenses a entidades chinas vinculadas a Irán.

En paralelo, el diario hongkonés South China Morning Post informó este jueves de que una delegación empresarial china podría acompañar a Xi, con ejecutivos de la automotriz BYD, la tecnológica Xiaomi o la fabricante de baterías CATL, en un gesto que recordaría a la visita de Trump a Pekín en mayo, cuando viajó con directivos de Tesla, Apple, Nvidia y Boeing.

Según la Cancillería china, Wang y Rubio también intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio, sin dar más detalles al respecto.