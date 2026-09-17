China conmemora el 95.º aniversario de la invasión japonesa entre tensiones con Tokio

El principal acto tuvo lugar en Shenyang, capital de la provincia nororiental de Liaoning, donde a las 09:18 hora local se celebró la ceremonia anual de toque de campana y sirenas junto al Museo Histórico del 18 de Septiembre, informaron medios estatales.

Las imágenes difundidas por la agencia oficial Xinhua y el Diario del Pueblo mostraron a militares, autoridades y ciudadanos reunidos frente al monumento que recuerda el suceso, mientras las sirenas antiaéreas sonaron para "recordar la historia".

Este año se cumplen 95 años del estallido del incidente, ocurrido el 18 de septiembre de 1931, cuando tropas niponas hicieron explotar un tramo de ferrocarril bajo control japonés en Manchuria y utilizaron el episodio como pretexto para ocupar el noreste de China.

Tras aquella ocupación, Tokio creó en la región el Estado títere de Manchukuo, controlado de facto por el Ejército japonés aunque oficialmente encabezado por Pu Yi, el último emperador chino.

La efeméride, de fuerte carga simbólica en China, llega en un momento de crisis diplomática con Japón, iniciada a finales de 2025 después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

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Desde entonces, Pekín ha respondido con protestas diplomáticas, recomendaciones oficiales para evitar viajes al archipiélago, restricciones comerciales y controles a la exportación de artículos de doble uso dirigidos a entidades japonesas.

China sostiene que Japón debe "reflexionar" sobre su pasado militarista y denuncia lo que describe como una "remilitarización" del país vecino, al tiempo que ha instado a Takaichi a retractarse de sus palabras.