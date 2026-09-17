Claudia Tacoronte fue asesinada "en un forcejeo por un robo", dice gobernadora mexicana

"Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede", señaló González desde el Palacio de Gobierno de Morelos, en su capital Cuernavaca, en su primera entrevista desde lo sucedido el 12 de septiembre.

La gobernadora de Morelos describió el asesinato de Tacoronte, de 21 años, como algo "muy doloroso" para el estado, ya que afirmó ser "un gobierno muy humanista, muy cercano a las mujeres".

Sobre el operativo de búsqueda del sospechoso, conocido como "El Trompas", González indicó que están "colaborando" actualmente todas las autoridades estatales y federales para su captura al remarcar que Morelos es un estado céntrico que colinda con otrasregiones donde podría tratar de huir el sospechoso.

"Por mi desearía que (la detención) hubiese sido del primer momento. Ya tiene orden de aprehensión, que a veces es lo más difícil. No depende de mí decirlo, estamos pendientes de los trabajos de la Fiscalía", agregó González a EFE.

El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.

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Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado, 12 de septiembre, en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

La joven había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y a 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.