Comienza en España la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa

Este jueves se celebró en estas instalaciones el acto oficial de inicio, que contó con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno regional de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.

El proyecto cuenta inicialmente con una capacidad de 300 MW de electrólisis y un impacto de más de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos vinculados a lo largo de toda la cadena de valor.

Durante el acto, el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, destacó: "Hoy dejamos atrás la era de los proyectos piloto de hidrógeno verde para avanzar hacia la construcción de proyectos de gran escala".

"El proyecto Onuba consolida a España en el vagón de cabeza europeo para la producción de nuevas energías sostenibles y supone un paso decisivo para conseguir una Europa más competitiva y energéticamente más autónoma", dijo.

Por su parte, Sánchez destacó el papel que está jugando el Gobierno de España en esta etapa de transformación y transición energética.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hemos volcado la inteligencia de la Administración General del Estado y los recursos de los fondos Next Generation para convertir el hidrógeno renovable en un auténtico proyecto de país cuando muy pocos creían en ello", sostuvo.

Según destacó el presidente, España ha invertido más de 3.000 millones de euros en más de 120 proyectos de hidrógeno renovable.

También participó en el acto, a través de un vídeo, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, quien destacó que "el reconocimiento de esta planta como Proyecto de Interés Común por la UE refleja su dimensión estratégica y contribución a la transformación de nuestro sistema energético".

"La transición energética no debe verse como un coste para nuestra industria, sino como una oportunidad para hacer que esta sea más fuerte, innovadora y autónoma", apuntó.