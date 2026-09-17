Convocan una protesta por la presencia de una jurado israelí en Festival de San Sebastián

Blankstein forma parte del jurado del premio Kutxabank-Nuevos Directores del certamen, celebrado en esa ciudad española, que la presenta en su web oficial como "cineasta, productora y ejecutiva", y, desde 2019, directora ejecutiva del citado instituto, encargada de supervisar la escuela y sus numerosas iniciativas.

BDZ ya denunció hace diez días su presencia en un comunicado en el que afirmaba que esa escuela "no es una institución cultural neutral", sino "un brazo del Estado de Israel".

El movimiento proboicot anunció este jueves la protesta y llamó a la ciudadanía y a colectivos sociales a participar en la marcha, que se desarrollará bajo el lema '¡Ni un representante de Israel en el Zinemaldia (el nombre en euskera del festival)'.

La protesta, que tendrá lugar el último día del certamen, tiene previsto salir a las 18:00 horas de la zona de la sede principal, donde poco después se celebrará la clausura.

BDZ agregó que la movilización "exigirá al Festival de San Sebastián que no dé espacio a instituciones que blanquean el genocidio y actúe en coherencia con su discurso público de condena".