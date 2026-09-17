Costa Rica considera como urgente la reunión con Colombia sobre el combate al narcotráfico

"Presidente Laura Fernández tendrá reunión de urgencia con su homólogo de Colombia para tratar temas de seguridad y reforzar la lucha contra el narcotráfico (...) Ambos se sentarán a trabajar en estrategias para fortalecer la colaboración entre ambos países en materia de seguridad y el combate frontal contra el narcotráfico", informó la Casa Presidencial costarricense en un comunicado.

La reunión bilateral fue anunciada el miércoles por el Gobierno de Colombia, que informó que De La Espriella recibirá el próximo martes en Barranquilla a Fernández para abordar la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno costarricense detalló en su comunicado que las reuniones entre las delegaciones de ambos países se realizarán el 22 y 23 de septiembre y que Fernández estará acompañada por su ministro de Seguridad, Gerald Campos; el de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el de Comunicación, Arnold Zamora; y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez.

"Este es un esfuerzo más del Gobierno de la República para devolverle la paz al pueblo costarricense con acciones concretas respaldadas por nuestros aliados internacionales", afirmó el Gobierno costarricense acerca del que será el primer viaje internacional de la presidenta desde que comenzó su mandato el pasado 8 de mayo.

El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad Costa Rica, país ubicado en una posición geográfica estratégica para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína, y en el que con frecuencia se producen decomisos de cargamentos de droga provenientes de Suramérica, principalmente de Colombia, según las informaciones de las autoridades de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó la Presidencia colombiana el miércoles, De la Espriella y Fernández acordaron celebrar la reunión durante una conversación en la que también "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región".

Durante la reunión, De La Espriella y Fernández conversarán sobre mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

La Presidencia colombiana señaló que la reunión hace parte de la estrategia del Gobierno de De La Espriella para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas criminales que, según su planteamiento, trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

La reunión tendrá lugar en Barranquilla, sede alterna de la Presidencia desde el inicio del Gobierno de De La Espriella, donde el mandatario ha trasladado parte de su agenda oficial y recibió el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien también trató asuntos de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.