Cuidador es acusado en Alemania de abusar sexualmente de 24 personas con discapacidad

El hombre, de 33 años y educador terapéutico en una guardería, ha sido denunciado por el Centro para la Lucha contra la Pornografía infantil y los Abusos sexuales en Internet de la Oficina Central contra la Ciberdelincuencia de Baviera ante la Audiencia Provincial de Bayreuth tras determinar que cometió delitos sexuales contra personas a su cargo en el marco de su actividad profesional en tres centros distintos para personas con discapacidad.

Según la investigación, llevada a cabo conjuntamente con la Policía Judicial de Bayreuth, desde 2018, el hombre, aprovechando su posición de confianza como cuidador, presuntamente realizó fotografías detalladas de las partes íntimas desnudas de las personas a su cargo, algunas de ellas menores de 14 años, para satisfacer sus fantasías sexuales y, en varios casos, tocó a sus victimas antes y mientras tomaba las imágenes.

Las al menos 24 personas perjudicadas no eran capaces, debido a sus graves limitaciones físicas y mentales, de reconocer ni comprender que estaban siendo víctimas de un delito, agrega el comunicado.

Además, durante un registro llevado a cabo en marzo pasado en el domicilio del acusado, los agentes se incautaron de soportes electrónicos de almacenamiento de datos con más de 38.000 imágenes y más de 600 archivos de vídeo de pornografía infantil.

El acusado fue detenido en marzo pasado y se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

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Varias denuncias procedentes de Estados Unidos a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) llevaron a las autoridades alemanas a abrir una investigación contra el hombre.