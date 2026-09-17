De la Espriella rechaza categóricamente una propuesta del ELN de intercambio de rehenes

"El ELN confirmó que mantiene secuestrados al mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) Dijín, y a la ciudadana Angi Jácome. Y ahora pretende hablar de un posible 'canje'. Que les quede claro: No habrá canje", escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Los tres agentes y la civil fueron secuestrados el 17 de agosto cuando circulaban por la carretera que comunica las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

El secuestro ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en un sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y fueron interceptados por hombres armados.

El ELN confirmó este jueves que estas personas "se encuentran retenidas en buenas condiciones de salud y atención" y acusó a los secuestrados de varios delitos, además de estar relacionados con "los mercenarios narco paramilitares de la banda Frente 33".

"Hemos recibido comunicaciones desde la Policía donde abogan por una pronta liberación de los tres agentes. A ellos les respondemos que se mantendrán bajo captura en tanto podamos esclarecer la acciones criminales que venían desarrollando", indicó la guerrilla en un comunicado.

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"La posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora", añadió la información.

De la Espriella, además de rechazar cualquier posibilidad de diálogo e intercambio de rehenes, recordó que desde que se denunció este secuestro ordenó desplegar toda la Fuerza Pública para liberarlas.

"Y se los advierto: cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado. Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley", enfatizó el presidente.

Este martes, las autoridades colombianas rescataron a ocho personas que permanecían secuestradas hace dos años por el ELN en una zona rural de Norte de Santander, en la convulsa región del Catatumbo.

En esa zona operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.