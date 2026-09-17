Delegación opositora celebra desbloqueo de medios en Venezuela y pide más libertades

"Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: Varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país sin utilizar VPN", dijo en un mensaje en X la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, que justo hoy reanuda las conversaciones con el chavismo para abordar, entre otros temas, la libertad de expresión.

"Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente. Sin prensa libre no hay democracia posible, ni encuentro verdadero entre venezolanos", continuó Figuera, quien recordó que el acceso a la prensa "es un derecho" y "no una concesión".

La opositora instó también a los ciudadanos a "ser fiscalizadores" para que los logros alcanzados hasta el momento en medio de las negociaciones y el nuevo contexto político de Venezuela "sean permanentes".

"Hoy seguiremos en la mesa trabajando para lograr más libertades", recordó la exdiputada, quien señaló que cada vez que su delegación se sienta en la mesa de negociaciones lo hace "con la determinación de lograr la reinstitucionalización" y "la transición hacia la democracia" e insistiendo para que "vuelvan las voces".

El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela comenzó a levantar este jueves las restricciones a diversos portales web y medios digitales tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión.

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Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez medios digitales desbloqueados.

VE Sin Filtro señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las 10:00 hora local del miércoles (02:00 GMT).

"De mantenerse esta medida, sería junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en Internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió la VE Sin Filtro.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según la ONG VE Sin Filtro.